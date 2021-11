Tesei, coinvolgere le Regioni molto di più sul Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "In questa fase dove tutto è molto centralizzato a mio avviso c'è un coinvolgimento delle Regioni troppo piccolo e ristretto. Se vogliamo far ripartire il Paese devono essere coinvolte molto di più": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante un Forum sui temi della sfida del Pnrr.

"Il piano - ha detto - è frutto di un periodo drammatico che abbiamo vissuto e che ci ha lasciato la pandemia. Una parte dei fondi sono a prestito e dobbiamo quindi investirli bene. I progetti devono essere in linea con le missioni date dall'Europa e recepite dal governo, ma le Regioni sono quelle che conoscono il territorio".

La centralità delle Regioni, ha aggiunto Tesei, "è una questione che ho messo da sempre al centro dei vari tavoli fin dal governo Conte ed ora in quello Draghi". "Le Regioni - ha aggiunto - hanno dimostrato di essere presenti sul fronte della pandemia e hanno fatto superare al Paese momenti di difficoltà.

Credo che il governo debba fare una riflessione su questo".

