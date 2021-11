Tesei, arrivi turistici in Umbria superano i livelli pre-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "Il turismo per noi è una grande industria e lo dimostrano anche i numeri visto che abbiamo superato, con gli arrivi in Umbria, i livelli pre-Covid": lo ha detto durante il Forum ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, affrontando anche il tema del turismo.

In particolare, Tesei ha fatto il punto sulle due campagne ideate dalla Regione, la prima in estate, con lo slogan "Il mare dell'Umbria", e poi ora nella stagione invernale puntando sulla rielaborazione dello storico "Cuore verde d'Italia".

"Ho ricevuto molti apprezzamenti per entrambe - ha sottolineato Tesei - anche perché dire che l'Italia senza l'Umbria è come un uomo senza il suo cuore rende bene l'idea ed è molto efficace come comunicazione, tra l'altro apprezzata molto dai nostri operatori turistici con cui ci confrontiamo sempre".

Per Tesei, inoltre, "l'accoglienza in Umbria soddisfa tutte le esigenze e in ogni periodo dell'anno". "Abbiamo eccellenze in tutti i settori e quindi la vacanza in Umbria è vacanza di buon vivere" ha proseguito Tesei. A dimostrazione di questo, la presidente ha messo in evidenza anche il ritorno degli stranieri e l'aumento dei giorni di permanenza da parte dei turisti.

(ANSA).