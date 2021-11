Epidemiologi, sostanziale stabilità della curva epidemica

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - La curva epidemica e la media mobile a sette giorni in Umbria mostrano un trend in sostanziale stabilità rispetto alla settimana precedente. L'incidenza settimanale mobile al 23 novembre è pari a 66 casi per 100.000.

Dal report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale emerge che inoltre che l'Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni, si attesta ad un valore di 1,11. L'andamento relativo all'incidenza settimanale mobile per classi e d'età mostra valori superiori al dato medio regionale tra gli under 11 che al momento non sono vaccinabili.

Tra i distretti sanitari umbri la metà ha un'incidenza inferiore a 50 casi per 100.000, ma tutti si mantengono al di sotto di 100. (ANSA).