Coletto, Vaccine day il 5 e il 12 dicembre

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "Si sta lavorando per l'organizzazione di due Vaccine day che, presumibilmente, si terranno il 5 e il 12 dicembre". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

"Nelle prossime 48 ore - ha inoltre assicurato - saranno disponibili on-line le nuove agende per ampliare la disponibilità dei posti. Inoltre, per evitare assembramenti nei punti vaccinali, in alcune realtà si sta predisponendo una forma mista tra accessi programmati e liberi in modo che gli utenti possano decidere la modalità più giusta per le proprie esigenze". (ANSA).