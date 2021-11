Coletto, non vaccinati morti con Covid e malati gravi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "Relativamente ai decessi e ai ricoveri in terapia intensiva per Covid, si tratta prevalentemente di persone non vaccinate e, se vaccinate, con comorbilità pregresse": è quanto ha riferito l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.

"Nel rapporto tra vaccinati e non vaccinati infatti - ha spiegato l'assessore - il rischio di contrarre l'infezione è di uno a sei, il rischio di ricovero di uno a 14 e di morte di uno a 22. Questi dati - ha aggiunto - devono far riflettere sulla necessità di vaccinarsi anche con la terza dose a partire dai cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario". In Umbria, dal 15 al 25 novembre sono stati registrati dieci decessi di pazienti con il Covid. (ANSA).