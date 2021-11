Umbria pensa a vax day per prime e terze dosi

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - L'Umbria pensa ad "almeno due vax day" per le prime e le terze dosi Covid. Lo ha anticipato l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto. "Siamo al lavoro su questo" ha spiegato all'ANSA.

Coletto ha quindi sottolineato che la Regione "sta già lavorando per predisporre la somministrazione della dose booster a cinque mesi, e non più sei, dalla seconda". "Saremo pronti - ha spiegato Coletto - non appena sarà formalizzata la decisione di ridurre i tempi. Siamo già al lavoro per potenziare la rete e le strutture sul territorio". (ANSA).