Recuperati autocarro ed escavatori rubati a Magione

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 24 NOV - Recuperati dopo l'intervento dei carabinieri di Città della Pieve due rampe da carico da 56 tonnellate, due escavatori e un autocarro che erano stati rubati in tre diverse aziende di Magione.

I militari hanno localizzato uno dei mezzi grazie all'antifurto satellitare, risultato in movimento lungo il Raccordo anulare a Roma. La polizia stradale lo ha localizzato accertando che su di esso erano stati caricati i due escavatori.

In seguito all'intervento i malviventi lo hanno abbandonato, fuggendo a piedi.

Al termine dell'intervento, i carabinieri e la polizia stradale hanno restituito ai proprietari la refurtiva. (ANSA).