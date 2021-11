Prefetto Perugia incontra nuovo sindaco Città Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 24 NOV - Il prefetto di Perugia, Armando Gradone ha fatto visita alla mostra "Raffello giovane e il suo sguardo" a Città di Castello e poi ha incontro in municipio il nuovo sindaco Luca Secondi e la Giunta.

Il confronto con l'Esecutivo - riferisce il Comune - si è incentrato sui temi della legalità, della sicurezza, dei progetti comuni di valorizzazione del territorio e sulle questioni connesse alla pandemia che vedono da oltre un anno collaborare in stretta sinergia ogni giorno i comuni con la Prefettura e tutti gli altri livelli istituzionali. "Il ruolo dei sindaci, come ha ribadito qualche giorno fa a Parma all'assemblea nazionale di Anci il premier, Mario Draghi , la collaborazione con i Comuni - ha detto Gradone - è fondamentale nell'attività anche della Prefettura finalizzata a sostenere gli enti locali nell'esercizio dei propri compiti istituzionali in raccordo con il governo nazionale".

Nel sottolineare "la gratitudine al Prefetto per la continua collaborazione e la disponibilità dimostrata costantemente", il sindaco Secondi, ha evidenziato "il valore unico del confronto tra istituzioni sulle opportunità e sulle problematiche del governo dei territori per sviluppare le sinergie che permettano di lavorare in maniera condivisa nella promozione della legalità e della sicurezza, in una realtà come la nostro nel quale l'azione delle forze dell'ordine è encomiabile ed è una garanzia per tutta la cittadinanza". (ANSA).