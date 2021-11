Polizia arresta presunti autori furti seriali

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Arrestati dalla squadra volante della questura di Perugia quattro sudamericani ritenuti specializzati in furti seriali e responsabili di avere sottratto la borsa a due donne che si trovavano in un supermercato a Ponte Felcino. Secondo gli investigatori una vera e propria banda, "altamente specializzata" che aveva fatto del "furto con destrezza" la propria "attività principale".

Le loro vittime erano donne intente a fare la spesa all'interno di supermercati, centri commerciali o presenti nelle zone affollate di vari quartieri e città, nelle ore di punta.

A far scattare l'intervento che ha portato all'arresto dei quattro è stato l'allarme è pervenuto alla sala operativa della questura di Perugia dal responsabile dell'esercizio commerciale dove era stato compiuto l'ultimo furto. La descrizione dei presunti autori e del mezzo con il quale erano scappati hanno permesso alle pattuglie di localizzare e bloccare i fuggitivi all'altezza del quartiere di Ponte San Giovanni.

Durante i controlli, i quattro sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale, borse da donna e borselli da uomo, ombrelli e occhiali tutto di marca oltre a oltre 500 euro in contanti. (ANSA).