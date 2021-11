Inaugurato a Terni nuovo stabilimento Eda Industries

(ANSA) - TERNI, 24 NOV - Nuova sede a Terni per la Eda Industries spa, società di ingegneria specializzata nel testing e burn-in dei semiconduttori, componenti elettronici usati ormai nella maggior parte dei prodotti in commercio, a partire dall'automobile. L'inaugurazione dello stabilimento, in strada di San Carlo, è avvenuta alla presenza tra gli altri del sindaco Leonardo Latini.

Fondata nel 1993 da Fortunato Palella, il quartier generale dell'azienda si trova a Rieti, ma sono presenti altre sedi anche a Catania, Singapore, Malesia, Cina e Marocco, per un totale di oltre 160 dipendenti.

A Terni verranno impiegate inizialmente 20 persone, quasi tutti ingegneri umbri, ma l'azienda prevede una crescita costante nei prossimi mesi. Il progetto di espansione, incentrato in particolare sull'attività di ricerca e sviluppo, è stato possibile anche grazie alla collaborazione che Eda Industries vanta da diversi anni con l'Università di Perugia.

"Il nuovo plant di Terni insieme a quello di Catania, inaugurato nel 2013 - ha commentato Palella -, realizza una ulteriore espansione della Eda sul territorio italiano, oltre alla già consolidata presenza all'esterno ed in particolare a Singapore, Malesia, Filippine, Cina e Marocco. Il Gruppo Eda continua pertanto nella sua strategia di crescita ed espansione, consolidando sempre di più la sua posizione di leader mondiale per i sistemi di collaudo sotto stress utilizzati per dispositivi a semiconduttore principalmente per il settore automotive ed in particolare per le auto elettriche".

Per Alberto Cavallari, presidente di Federlazio Rieri, "l'apertura del nuovo stabilimento di Terni rappresenta un altro grande traguardo di questa Società che testimonia la volontà di investire ancora qui in Italia, cimentandosi persino su un nuovo business e che permetterà di apportare ulteriore forza produttiva anche alla sede principale di Rieti". (ANSA).