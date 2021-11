Crescono gli alunni positivi al virus

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Leggera crescita di alunni positivi al Covid nelle scuole dell'Umbria, 73 al 23 novembre contro i 57 di quattro giorni prima.

In base ai dati aggiornati dalla Regione le classi in isolamento sono ora 30, sette in più, mentre i contatti stretti in quarantena sono 615 contro i 501 della precedente rilevazione. Quindici i cluster individuati, più tre, mentre tra il personale i casi di positività sono 12, tre in meno. (ANSA).