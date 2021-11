Anche a Perugia la campagna "…questo non è amore"

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Anche Perugia ospiterà il 25 novembre le iniziative della campagna "…questo non è amore" promossa dalla polizia di Stato contro il fenomeno della violenza di genere.

In piazza IV novembre, nell'area del Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, è prevista la partecipazione di alcune classi di studenti delle scuole superiori, oltre alle autorità locali.

Poliziotte e poliziotti della questura dialogheranno con i giovani studenti nell'intento di indurli ad una più approfondita riflessione sul tema. L'obiettivo è di sensibilizzare le giovani generazioni sul delicato argomento ma anche quello di sottolineare come "il rispetto dell'altro costituisca il solo modo per superare definitivamente il problema".

Nel 2020 la polizia di Perugia ha trattato 177 episodi tra lesioni, maltrattamenti e stalking riconducibili alla materia del "codice rosso". (ANSA).