All'Usl 2 nasce gruppo coordinamento contro violenza donne

(ANSA) - TERNI, 24 NOV - Nasce all'interno dell'Usl Umbria 2 il Gruppo di coordinamento aziendale del percorso delle donne che subiscono violenza.

L'istituzione, nell'ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha l'obiettivo di implementare le indicazioni contenute in linee guida nazionali, raccomandazioni, programmi e protocolli regionali.

"L'Usl Umbria 2 - si legge in una sua nota - vuole avvicinare le donne alla rete dei servizi antiviolenza offrendo percorsi di assistenza, accoglienza protetta, continuità assistenziali e sostegno attraverso i propri ospedali e servizi territoriali, garantendo il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale con l'obiettivo di individuare interventi comuni e condivisi per mettere in sicurezza la donna e non farla sentire sola". (ANSA).