Affidato primo lotto lavori per recupero Basilica Norcia

PERUGIA, 24 NOV - Si è completata la procedura di affidamento per il primo lotto di opere per il recupero della Basilica di San Benedetto di Norcia.

Il 25 novembre, l'Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma consegnerà i lavori alla Costruzioni Barozzi. L'importo di spesa previsto per questa prima parte di lavori è di 3.409.206 euro.

La durata dei lavori prevista è di non oltre 810 giorni.

Il progetto di restauro e recupero della Basilica è stato presentato dal Ministero e dai progettisti lo scorso 30 ottobre durante un incontro organizzato dal Comune di Norcia. Il primo lotto dei lavori riguarda l'esecuzione delle opere strutturali che renderanno possibile la ricomposizione dei volumi della Basilica anche attraverso la ricollocazione degli elementi lapidei recuperati dal crollo e la posa in opera di una prima parte di impianti.

Il secondo lotto riguarderà le opere architettoniche, quelle di ricomposizione e ripristino dell'apparato decorativo e l'approntamento di tutte le opere impiantistiche necessarie ad un uso confortevole degli spazi. Questo progetto, e quindi la ricostruzione della Basilica stessa e si basa sullo studio dello stato della chiesa prima del sisma del 2016, attuato attraverso indagini sul luogo, d'archivio e la presa d'atto di ogni documentazione grafica, fotografica e documentaria.

Per l'esecuzione del primo lotto di opere si renderà necessaria la posa in opera di una copertura del cantiere che resterà montata per permettere le operazioni di ricostruzione e restauro sino al completamento della copertura.