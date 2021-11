Perugia celebra 80 anni pedagogista Mazzetti

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - A Perugia è nato ed è qui che ha voluto creare una scuola all'avanguardia, il Centro internazionale Montessori che ogni anno accoglie più di trecento alunni tra i più piccoli i bambini del Nido, della Casa dei bambini e della Scuola Primaria, agli studenti della Media e del Liceo. Ma Luciano Mazzetti, pedagogista e docente universitario, da Perugia ha portato in giro per il mondo i suoi insegnamenti e le sue ricerche, dall'Università di Cambridge al gruppo americano di Cameron Camp. Un lungo e approfondito percorso di studi sull'istruzione e sulla scuola che l'ha portato a collaborare con l'Unicef e con la Rai. Per questo domani la città di Perugia vuole celebrare i suoi ottanta anni e lo fa con un convegno a cui parteciperanno esperti internazionali, studenti, insegnanti, genitori.

L'apertura del convegno "Ottanta anni sulle tracce dell'educazione", organizzato nella sala dei Notari, è affidata all'assessore Gabriele Giottoli, cui seguirà l'intervento di Luciano Mazzetti. Concluderanno i lavori del convegno il Sindaco Andrea Romizi e il Vice Sindaco Gianluca Tuteri, che consegneranno a Mazzetti il Baiocco d'oro con il ringraziamento della Città di Perugia per il suo contributo culturale e la sua testimonianza di perugino, cittadino del mondo. (ANSA).