Ospedale Perugia, Radioterapia eccellenza umbra

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - L'Azienda ospedaliera di Perugia, "a conoscenza del procedimento in corso a carico di due professionisti sanitari, di cui uno in quiescenza, relativo al presunto episodio verificatosi oltre cinque anni fa, confida pienamente nel lavoro della magistratura per restituire verità alla vicenda". Lo si sottolinea in una nota del Santa Maria della Misericordia.

"In questi anni - spiega l'Azienda ospedaliera - l'innovazione tecnologica ha permesso di informatizzare completamente il reparto di Radioterapia, una eccellenza della sanità umbra che ha in carico ogni anno oltre mille pazienti, alcuni provenienti da fuori regione. L'informatizzazione ha permesso la riduzione del rischio e l'integrazione di tutti i sistemi relativi ai dati sanitari del paziente oncologico, comprese le prescrizioni mediche per le terapie". (ANSA).