Morto Vincenzo Porcacchia, diresse per anni il Gr Rai

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - All'età di 85 anni è morto Pier Vincenzo Porcacchia già Direttore Tgr, Gr2 e Gr Rai (azienda in cui ha lavorato fino al 1992) e della Scuola di Giornalismo di Perugia ed ex Capo Ufficio Stampa della Camera dei Deputati dal 2002 al 2009.

Era nato a Roma il 6 luglio 1936 ed era iscritto all'Ordine dei giornalisti del Lazio dal 14 aprile 1964. I funerali si svolgeranno a Tarquinia (Viterbo).

Pier Vincenzo Porcacchia è stato per venticinque anni "un punto di riferimento della Rai, al cui servizio ha messo tutta la sua professionalità, anche come primo direttore della Tgr, oltre che del Gr2 e del Gr Rai". La presidente della Rai Marinella Soldi, l'amministratore delegato Carlo Fuortes e il Consiglio di amministrazione ricordano il giornalista Pier Vincenzo Porcacchia, sottolineando "la sua dedizione ai valori del servizio pubblico, dimostrata anche attraverso la passione e l'impegno con i quali ha seguito i giovani giornalisti durante il suo incarico di direttore della Scuola di giornalismo della Rai di Perugia".

Pier Vincenzo Porcacchia "era un uomo della Rai. Quello che si potrebbe definire un "uomo d'azienda". Perché credeva nella funzione e nella missione del Servizio Pubblico. Straordinario professionista, di grande autorevolezza. Rafforzata dai suoi modi sempre gentili", sottolinea l'Usigrai, ricordando che "Con misura ed equilibrio è stato direttore del Gr2 (Giornale Radio Rai) e della TgR". È stato anche il primo Direttore della Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, istituto di formazione fondato e finanziato dalla Rai. "Incarico - scrive l'Usigrai- che ha svolto per oltre un decennio con la passione di chi credeva nella formazione dei giovani giornalisti e nell'importanza per la Rai di investire nella creazione di un bacino di giovani professionisti". (ANSA).