Fora, proposta legge elettorale è grave incidente

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - "Ho appreso questa mattina del deposito di una proposta per una nuova legge elettorale regionale a firma del vecchio Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Lega, FdI e Pd). La considero una fuga in avanti ed un grave incidente istituzionale": lo dichiara il consigliere del Patto civico Andrea Fora. "Sulle regole del gioco da sempre vige il principio della massima condivisione e nel nostro caso, nella fase storica di nuova costituente, occorre a mio avviso un reale processo di partecipazione dal basso" sottolinea.

"La legge elettorale - sostiene Fora in una nota - non deve servire a blindare gli eletti nel Palazzo, ma a meglio rappresentare la comunità regionale. Già sulla precedente legge regionale si scatenò un conflitto nell'opinione pubblica molto acceso: la fuga in avanti di oggi va perciò assolutamente condannata. Occorre ripartire da zero e dai territori, in questo senso il mio impegno e quello di CiviciX non mancherà". (ANSA).