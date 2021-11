Coletto incontra associazioni prevenzione diabete

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - In occasione della Giornata mondiale del diabete che si celebra ogni anno il 14 novembre per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e della gestione del diabete, l'assessore regionale alla salute Luca Coletto ha incontrato i rappresentanti delle associazioni umbre, Angela Lepri e Massimo Cipolli, presidente e vicepresidente di Agd Umbria, Osvaldo Bassini, presidente di Fand, Mauro Andretta, presidente di Aild, associazione Italiana Lions per il diabete.

"L'incontro è stato un momento proficuo di dialogo - ha affermato Coletto - che è servito per fare il punto della situazione sui progetti in corso e su quelli da sviluppare in futuro, dopo il periodo critico legato alla pandemia Covid. Ho ascoltato le criticità evidenziate dalle associazioni e confermo che da parte mia c'è il pieno sostegno ai cittadini che soffrono di questa malattia complessa e a coloro che li rappresentano.

Per dare maggior vigore ai percorsi dedicati ai malati di diabete e ai loro familiari è fondamentale l'appropriatezza e la sostenibilità dei progetti. Per questo motivo è necessario dotarsi di una rete diabetologica regionale che dia risposte efficaci ed efficienti. Particolare attenzione sarà posta al diabete giovanile per il quale è essenziale una gestione non solo farmacologica in collaborazione con il mondo scolastico e allo sviluppo della telemedicina, che consente di avvicinare sempre di più specialisti, famiglie e utenti". (ANSA).