Accordo su ripartizione risorse per la premialità Covid

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - Al termine dell'incontro tra il Direttore regionale alla Salute e welfare, Massimo Braganti, e i rappresentanti della dirigenza del servizio sanitario nazionale è stato siglato un accordo sulla ripartizione delle risorse ministeriali e regionali per la premialità Covid destinate al personale dirigenziale.

"Un ulteriore risultato - sottolinea una nota dell'assessorato alla salute - è stato raggiunto con l'accordo interpretativo per la definizione dei criteri di stabilizzazione del personale dirigente. Infine, sono state messe le basi per l'individuazione di procedure uniformi per la gestione della libera professione dei medici, grazie alle quali le aziende sanitarie avranno un importante strumento per ampliare l'offerta di servizi e prestazioni nei confronti dei cittadini. Altri argomenti su cui si è dibattuto per la ricerca di una soluzione condivisa - prosegue la nota - sono stati quelli dell'abbattimento delle liste d'attesa e del nuovo Piano sanitario regionale 20121-2025.

In particolare, sul piano sanitario è stato indicato quello che sarà l'iter di condivisione e approfondimento nelle idonee sedi istituzionali. Le conclusioni a cui si è giunti al termine dell'incontro sono state accolte favorevolmente da entrambe le parti, in quanto consentono di calendarizzare i prossimi appuntamenti mirati alla definizione di una soluzione per gli ulteriori istituti ancora pendenti, entro la fine dell'anno".

