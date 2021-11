In Umbria il nuovo progetto cinematografico di Lucho Velasco

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Sono a Perugia Lucho Velasco (attore, regista e produttore) e Carlos Torres (attore), protagonisti della serie colombiana "La regina del flow" trasmessa da Netflix. Un tour organizzato da Salentino group, per visionare le location adatte quale set di un lungometraggio incentrato proprio sul capoluogo dell'Umbria.

Sono stati i due attori a presentare il progetto nel corso di una conferenza stampa presso la sala della Vaccara di palazzo dei Priori insieme a, tra gli altri, Francesca Vittoria Renda, consigliera del Comune con delega alle produzioni cinematografiche, Daniele Corvi, direttore artistico Love Film Festival e membro del cda Umbria Film Commission, Francesco Maria Diaz di Salentino Group.

Velasco, considerato motore del progetto, ha espresso la sua felicità legata alla possibilità di conoscere l'Umbria e Perugia in particolare. Il progetto - ha spiegato - rappresenta una sorta di ponte ideale di collegamento tra la Colombia, suo paese d'origine, e la cultura sudamericana in generale e l'Italia, Perugia in particolare.

Il lungometraggio, che sarà ambientato in città, potrà avvalersi - è stato detto - di "un valore aggiunto, dato dalla bellezza della città". "Perché qui - ha detto Velasco - si sente la storia".

Il film vedrà protagonista Carlos Torres unico attore sudamericano nel cast, visto che la produzione, per tutto il resto, sarà composta da italiani. Sarà una sorta di percorso storico che spazierà all'interno di diverse epoche, legandosi strettamente alle vicende perugine. "In una città tanto bella - ha concluso Velasco - sarà un grande onore lavorare". (ANSA).