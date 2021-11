A Terni più divieti circolazione per inquinamento

(ANSA) - TERNI, 22 NOV - Scatta per la prima volta il blocco del traffico di livello 2 a Terni, dove la situazione delle polveri sottili, già sotto monitoraggio dalle scorse settimane, evidenzia previsioni di aria scadente per tre giorni.

Sulla base dei dati forniti dall'Arpa, come impone la normativa e come disposto dall'ordinanza comunale firmata il 29 ottobre, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 18.30 non potranno dunque circolare i veicoli adibiti a trasporto persone (categoria M) Euro 0 e euro 1 a benzina e quelli diesel (della stessa categoria M) Euro 0, 1, 2 e 3.

Per i mezzi adibiti a trasporto merci (categoria N), il blocco di livello 2 riguarda solo quelli diesel Euro 0,1 e 2 e quelli a benzina Euro 0 e 1.

"Nelle prossime 48 ore la situazione sarà comunque monitorata - spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Benedetta Salvati - e mercoledì si deciderà, sulla base dei dati, se tornare al blocco livello 1 che riguarderebbe solo i veicoli Euro 0 e Euro 1 diesel e benzina".

Il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti comporta comunque alcune deroghe. (ANSA).