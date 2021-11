"Una vita da social", campagna educativa della polizia

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - Riparte in presenza da Bologna e coinvolge anche l'Umbria la campagna educativa itinerante "Una vita da social", realizzata dalla polizia di Stato nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete per i minori, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione nell'ambito del progetto "Generazioni Connesse".

L'obiettivo dell'iniziativa - spiega una nota della polizia - è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'uso della "parola". Gli studenti attraverso il diario di bordo https://www.facebook.com/unavitadasocial/ potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.

Nel corso dell'ultimo anno scolastico gli operatori del compartimento polizia postale e delle comunicazioni Umbria, nonostante la pandemia, sono riusciti a svolgere 25 eventi formativi che hanno coinvolto un totale di oltre 4.000 studenti, 400 insegnati e quasi mille genitori.

Nella provincia di Perugia la campagna educativa itinerante toccherà, dal 22 al 24 novembre, le città di Perugia (22 novembre), Norcia (23 novembre) e Spello (24 novembre); gli eventi si svolgeranno dalle ore 9 alle 13 con la partecipazione di giovani studenti dei locali istituti scolastici e con l'intervento di autorità locali.

Per quanto riguarda la tappa di Spello, il testimonial sarà il ventriloquo Nicola Pesaresi. (ANSA).