Luca Vissani, non so se c'è un erede di mio padre Gianfranco

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - "La cucina di papà è stata sempre brillante, ricercata negli ingredienti. Gianfranco Vissani a 70 anni è uno degli chef più moderni e nuovi della ristorazione italiana": a dirlo all'ANSA è il figlio, Luca Vissani e lo fa alla vigilia del compleanno del "maestro".

"Non so se c'è un suo erede - aggiunge - Certo ci sono molti bravi chef che si sono affermati a livello nazionale e internazionale, ma dobbiamo considerare che mio padre decise di diventare Gianfranco Vissani nel 1979, quando si mangiava ancora solo per sfamarsi e non c'era assolutamente la cultura del cibo".

Luca Vissani ha da tempo preso in mano la gestione di Casa Vissani, il ristorante sul lago di Corbara a pochi chilometri da Orvieto, ma ammette che "essere il figlio del maestro della cucina italiana è difficile, perché mio padre - spiega - nel bene e nel male ha concentrato tutte le attenzioni e quindi affermare Casa Vissani al di là del personaggio che l'ha realizzata è davvero cosa difficile".

"Ma l'impresa più complicata - conclude Luca, sorridendo - è tenere a 'bada' Gianfranco Vissani nonostante i suoi 70 anni, perché lui è un buongustaio in tutto e per tutto". (ANSA).