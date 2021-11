Terza dose vaccino anti-Covid a 3.965 umbri nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Sono 3.965 gli umbri che hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid nell'ultimo giorno, 75.017 in tutto, pari al 9,3 per cento dei residenti vaccinabili.

La prima dose è stata somministrata nelle ultime 24 ore a 263 persone, 691.694 in totale, con una percentuale dell'85,65.

Le dosi complessivamente somministrate in Umbria sono ad oggi 1.318.685. I cittadini al momento prenotati sono 13.452. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati al 20 novembre.

(ANSA).