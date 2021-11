Servizi straordinari della polizia a Bastia Umbra

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio è stato svolto dalla polizia a Bastia Umbra, in seguito alle istanze di maggiore sicurezza da parte dai cittadini di alcune zone della città, particolarmente colpite nell'ultimo periodo dai furti in abitazione.

Già da alcuni giorni - spiega la questura - gli agenti del commissariato di Assisi hanno intensificato i propri servizi di prevenzione e controllo specie nelle ore serali e notturne. La polizia ha avviato accertamenti per risalire all'individuazione dei responsabili dei reati e nella giornata di venerdì - secondo quanto riferito oggi - è stato inoltre predisposto il servizio straordinario di controllo, coordinato dal commissariato, con personale del reparto prevenzione crimine e della locale polizia municipale. Insieme e tra i cittadini, i poliziotti hanno passato al setaccio nelle ore del tardo pomeriggio tutte le strade dei quartieri maggiormente colpiti dai furti. Sono state identificate più di 180 persone e fermati 86 autoveicoli in 12 posti di controllo.

Controllati anche sette esercizi commerciali tra bar e locali ricreativi della zona. Ma soprattutto - sottolinea la questura - i poliziotti "parlato e ascoltato da vicino la voce dei cittadini". (ANSA).