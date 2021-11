Pmi Day 2021, visite aziendali e tour virtuali anche in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Oltre mille studenti delle scuole superiori della regione hanno partecipato alla 12/a edizione del Pmi Day, la Giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con le Associazioni territoriali del sistema Confindustria per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell'impresa e le sue opportunità.

Venti le aziende associate a Confindustria Umbria che hanno aderito all'iniziativa. Quest'anno l'evento si è svolto sia in presenza, con visite degli studenti agli stabilimenti aziendali, sia in modalità digitale, con videocollegamenti e tour virtuali nelle aziende.

"Il Pmi Day - sottolinea Alessandro Tomassini, Presidente Piccola Industria di Confindustria Umbria - continua a rappresentare un momento di confronto e un'occasione unica per diffondere la cultura d'impresa tra i giovani, mostrando loro come sono strutturate e come funzionano le realtà manifatturiere del territorio anche attraverso le testimonianze di chi, ogni giorno, opera all'interno delle aziende. Vogliamo continuare a trasmettere ai ragazzi e alle ragazze l'orgoglio e i valori del fare impresa, facendo conoscere l'impegno quotidiano che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi. È proprio questo l'obiettivo che determina ogni anno il successo dell'iniziativa, contribuendo a raccontare la vita, i processi, le tecnologie e le competenze delle imprese del territorio". (ANSA).