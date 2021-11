Nove ricoverati Covid in più in un giorno negli ospedali umbri

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Nove ricoverati in più per Covid nelle ultime 24 ore negli ospedali umbri: ora sono 53, sette dei quali (invariato) in terapia intensiva. Secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 20 novembre, i nuovi casi di positività emersi sono 113, i guariti 67 e non si registrano altri decessi. Gli attualmente positivi salgono a 1.645 (46 in più di venerdì). Sono stati analizzati 8.510 test antigenici e 2.097 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari a 1,06 per cento (0,97 venerdì). (ANSA).