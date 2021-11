Card. Bassetti, cammino sinodale tempo di grazia

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - "Voglio invitarvi a vedere il cammino sinodale veramente come un 'tempo di grazia', come l'occasione data a tutti noi, Popolo di Dio, di ritrovarci insieme, in cammino, per riflettere sul modo di essere Chiesa del terzo millennio". E' uno dei passaggi di una lettera-invito del cardinale Gualtiero Bassetti alla comunità perugino-pievese a partecipare al cammino sinodale.

"Il Sinodo - aggiunge, fra l'altro - è un atto di amore verso Cristo. Entriamo con generosità in questa avventura, con l'unico desiderio di imparare di nuovo e più profondamente a vivere il dono del battesimo che abbiamo ricevuto. Come possiamo concretamente partecipare a questo cammino? In primo luogo possiamo pregare. Pregare tutti, pregare con fede, pregare perché non si debba dire che abbiamo sprecato la nostra occasione, l'occasione di una vita! In secondo luogo apriamo il nostro cuore al soffio dello Spirito! Aprite il vostro cuore tra di voi, con la vostra partecipazione attiva ai 'gruppi sinodali' che possono essere costituiti anche a partire dalla vostra iniziativa".

In queste settimane - riferisce l'archidiocesi - l'équipe sinodale costituita dal cardinale si è messa al lavoro per definire le modalità concrete attraverso cui sostenere e stimolare la partecipazione più ampia possibile.

Da domenica 21 novembre, oltre alla lettera d'invito, nelle parrocchie della diocesi sarà disponibile anche un dépliant informativo su come fare e a chi rivolgersi per attivare un gruppo di ascolto.

Inoltre è pubblicato il calendario di massima che prevede come primo appuntamento la giornata di formazione per i coordinatori dei gruppi di ascolto che si terrà venerdì 3 dicembre.

L'équipe ha attivato anche il sito internet www.camminosinodaleperugia.it (ANSA).