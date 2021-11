(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - Tre ricoverati Covid in meno negli ospedali umbri nell'ultimo giorno, ora 44, mentre restano sette i posti occupati in terapia intensiva. Registrati 95 nuovi casi e nessun nuovo morto, secondo quanto emerge dal sito della Regione.

I guariti sono stati 72, con gli attualmente positivi ora 1.599, 23 in più.

Sono stati analizzati 2.197 tamponi e 7.550 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,97 per cento (0,73 per cento giovedì). (ANSA).