Tesei, non dobbiamo tornare a ulteriori restrizioni

(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - "Non dobbiamo tornare ad ulteriori restrizioni. Ci sono opportunità riconquistate che non possiamo perdere. Oggi, ancora di più, ci vuole responsabilità del singolo e l'invito che rinnovo è quello di vaccinarsi e di mantenere le cautele": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di misure per i non vaccinati nelle varie regioni. Lo ha fatto in occasione di una conferenza stampa sulla questione delle liste d'attesa in sanità.

"Anche se alcune regioni sono più in difficoltà - ha detto Tesei - il tema delle nuove restrizioni non è ancora all'ordine del giorno della Conferenza ma non escludo che presto si possa trattare la questione".

Per la presidente umbra, la cosa che si può continuare a fare al momento è quella di invitare tutti a vaccinarsi, soprattutto a chi non lo ha ancora fatto. "Nessuno ha mai detto che i vaccini ci rendono immuni dal Covid - ha sottolineato - ma possiamo senz'altro constatare che tutti quelli che ora sono in terapia intensiva sono non vaccinati".

"Abbiamo riavviato la socialità, l'economia, il turismo, riaperto scuole - ha detto ancora Tesei - e ricordiamoci dove era il nostro Pil. Non vorrei che in questa prospettiva ci si faccia male da soli, con le conseguenze che poi saranno pagate da tutti". (ANSA).