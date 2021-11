Tesei incontra in Regione il campione paralimpico Menciotti

(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha ricevuto a Palazzo Donnini Riccardo Menciotti, pluripremiato nuotatore ternano, vincitore del bronzo alle Paralimpiadi di Tokio 2020 nella staffetta 4x100.

"Questa medaglia, così come tutti gli altri successi ottenuti in carriera - ha sottolineato la presidente - sono motivo di orgoglio per l'intera regione. Sappiamo bene l'importanza dello sport come momento di socialità, di crescita personale, di trasmissioni di valori sani e anche come promozione del nostro territorio. E' per questo - ha detto rivolgendosi a Menciotti - che ti doniamo una bandiera con il simbolo della Regione Umbria, affinché tu possa portarla con te nelle prossime gare così da sentire accanto a te tutti gli umbri, e poterla poi mostrare quando, sono certa, riuscirai a tagliare nuovi e sempre più alti traguardi".

Menciotti, che era accompagnato dalla vicepresidente dell'Assemblea regionale, Paola Fioroni, e da Maria Rosi e Fabio Peccini, in rappresentanza del Cip Umbria, ha raccontato la sua esperienza giapponese, ancora più complessa in periodo Covid, ed ha ringraziato la Presidente per l'accoglienza e il dono ricevuto, promettendo che porterà con sé la bandiera umbra nei prossimi imminenti appuntamenti sportivi a cui si sta già preparando. (ANSA).