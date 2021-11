Tesei, con i vaccini Umbria si è messa al riparo

(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - "In passato come Umbria siamo stati più esposti, ma ora con le vaccinazioni che stanno andando bene ci siamo messi al riparo": a dirlo è la presidente della Regione Donatella Tesei. A suo avviso però "i buoni comportamenti fanno ancora la differenza".

Sulla questione del rispetto delle misure, Tesei ha ricordato che "controlli a campione vengono fatti ed è chiaro che c'è qualcuno che non rispetta le regole". "Ma vedo nella maggior parte degli operatori economici - ha aggiunto - senso di responsabilità. Questo perché sanno che sono i primi che devono fare attenzione, visto che a tornare indietro e a chiudere ci vuole poco". (ANSA).