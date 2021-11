Sorpresi con 12 grammi di cocaina in auto, due arresti

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 19 NOV - Nascondevano nell'auto 12 grammi di cocaina due quarantenni, cittadini albanesi già noti alle forze di polizia, arrestati dai carabinieri della compagnia di Città della Pieve nel corso di un servizio di controllo del territorio nella zona di Magione.

I due erano a bordo di una vettura fermata per un controllo, all'interno della quale, nascosti dietro al quadro strumenti, i carabinieri hanno trovato 12 involucri di cellophane contenenti la cocaina e 610 euro in contanti. Nel corso del controllo uno dei due uomini - riferisce l'Arma - ha anche fornito false generalità ai militari.

La successiva perquisizione domiciliare nelle due distinte abitazioni si è conclusa con il sequestro di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e ulteriori 500 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Posti ai domiciliari e successivamente processati con rito "direttissimo", i due sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di Perugia. (ANSA).