Il prof. Enrico Tiacci premiato da Mattarella

(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al prof. Enrico Tiacci, associato di Malattie del sangue presso il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, il Premio biennale "Beppe Della Porta" per ricerche innovative in oncologia, un riconoscimento promosso dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La cerimonia si è svolta a Roma, nel Palazzo del Quirinale, in occasione della conclusione dei Giorni della ricerca.

Il Premio è stato attribuito al prof. Tiacci "per l'impatto esemplare sulla diagnosi e la terapia delle neoplasie ematologiche acute e croniche, in particolare per la scoperta della lesione genetica della tricoleucemia e la sua traduzione in un innovativo approccio clinico" come si legge nella motivazione redatta dalla commissione di esperti nominata da Airc.

"Il prestigioso premio conferito al prof. Enrico Tiacci, oltre a costituire motivo di orgoglio per l'intera comunità accademica dell'Università degli Studi di Perugia - ha evidenziato il rettore, Maurizio Oliviero - rappresenta un'ulteriore riprova dell'eccellenza, riconosciuta internazionalmente, della ricerca universitaria e del costante impegno dell'Ateneo a favore del benessere delle persone e della crescita, anche scientifica, del territorio e dei suoi servizi. Si tratta, inoltre, di un'esemplare testimonianza della straordinaria passione e dedizione delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori, eredi di una lunga e autorevole tradizione di cui celebriamo quest'anno i sette secoli di storia". (ANSA).