Green pass, prefettura Terni chiude a proteste aree 4 città

(ANSA) - TERNI, 19 NOV - Individuate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Terni, presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi, le aree ritenute "sensibili" nelle quali, sulla base della direttiva del ministero dell'Interno del 10 novembre scorso, è disposto il divieto temporaneo di svolgimento di ogni tipo di manifestazione pubblica di protesta.

Il provvedimento riguarda le città di Terni, Narni, Amelia e Orvieto.

Nel capoluogo, in particolare, i divieti comprendono l'area della stazione, piazza Dante, viale della Stazione, piazza Tacito, le aree dove insistono i siti di vaccinazione e di svolgimento dei tamponi, le aree e le zone del centro storico.

Ad Orvieto sono invece coinvolte piazza della Repubblica, piazza Duomo e piazza del Popolo, mentre a Narni vie e piazze del centro storico e della zona dello scalo. Infine ad Amelia le manifestazioni sono vietate in piazza Matteotti. Resta garantito in ogni caso il diritto di riunirsi e di manifestare liberamente in ogni altro luogo pubblico.

Le indicazioni scaturite dalla riunione sono state recepite e inoltrate in una direttiva del prefetto indirizzata al questore Bruno Failla. Questi eserciterà i poteri previsti dal Tulps, adottando, dove necessario, i divieti e le prescrizioni che ne conseguono. (ANSA).