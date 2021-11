175/o anniversario della polizia municipale di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 NOV - Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Foligno la cerimonia per il 175/o anniversario della fondazione del Corpo di polizia municipale.

E' intervenuto, in collegamento, anche il comandante Marco Baffa, malato da mesi, ma che si accinge a tornare in servizio come ha annunciato lui stesso.

"Sin dal suo insediamento, questa Amministrazione comunale - h detto jl sindaco, Stefano Zuccarini - ha sempre dato la massima attenzione al Corpo della polizia municipale, e sono molti ed importanti i traguardi che abbiamo raggiunto insieme. Penso, in primis, all'attivazione del presidio dello polizia locale in piazza Matteotti ed all'attivazione del sistema di videosorveglianza per garantire 'h24' il monitoraggio dell'intera area. Entro la fine dell'anno saranno espletate tutte le procedure necessarie per affidare lo studio di progettazione per l'ampliamento ed efficientamento dell'impianto: si tratta di un vero e proprio piano integrato della videosorveglianza, che potrà ottimizzare e mettere in rete gli impianti esistenti, con un incremento delle telecamere, anche nelle periferie, dotate di particolari sistemi di rilevazione in grado di segnalare movimenti da attenzionare, il tutto collegato ai terminali delle forze dell'ordine. Un'altra svolta storica su questo fronte, è rappresentata dall'inserimento in organico di sei nuovi vigili urbani, un provvedimento senza precedenti che andrà finalmente a rendere meno problematica la cronica carenza di organico che abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni".

"Un altro sforzo - ha aggiunto - è stato quello della modifica della viabilità: anche in questo caso, si è trattato di un provvedimento atteso da anni, ma che a nostro avviso andava fatto e che - nonostante le proteste di una 'minoranza rumorosa' - ha dimostrato di funzionare, di accorciare le distanze e di ridare la meritata attenzione al centro storico. Quest'anno abbiamo dovuto gestire l'emergenza Covid ed il cosiddetto 'ritorno alla normalità': un doppio impegno, e senza il supporto della polizia municipale sarebbe stato sicuramente tutto più difficile". (ANSA).