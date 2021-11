Petardo vicino centro vaccini ma non gesto verso struttura

(ANSA) - TERNI, 18 NOV - Intervento della polizia nel primo pomeriggio di oggi in via San Pietro in Campo, nel centro di Terni, dopo che un petardo è stato fatto esplodere in strada, a poca distanza dal centro vaccinale dell'Usl Umbria 2. Al momento - in base a quanto si apprende dalla Digos della questura - non ci sono elementi per ritenere che fosse indirizzato all'hub vaccinale.

Accanto alla struttura è presente una scuola superiore e l'esplosione è avvenuta in orario di uscita dalle lezioni, poco prima delle 14. Gli investigatori propendono dunque per l'ipotesi di una "bravata". Sono comunque in corso accertamenti sull'episodio. (ANSA).