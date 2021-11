Nasce ID InfoCamere della Camera di commercio

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Con ID InfoCamere nasce il nuovo punto di riferimento della Camera di commercio dell'Umbria dedicato a imprese e professionisti per l'identità digitale.

Sono infatti operativi da questa settimana, per tutti gli imprenditori e professionisti umbri, i servizi per l'identità digitale. Attraverso la nuova piattaforma InfoCamere (accreditata come Qualified Trust Service Provider del sistema camerale italiano) la Camera di commercio umbra - si legge in una sua nota - mette a disposizione del tessuto produttivo un kit completo di strumenti definiti tecnologicamente all'avanguardia, sicuri e semplici da usare "per entrare a pieno titolo nell'economia digitale e accrescere efficienza e competitività".

"Con il nuovo servizio offerto da ID InfoCamere, la Camera di commercio dell'Umbria - ha detto il presidente Giorgio Mencaroni - riafferma il proprio ruolo a fianco delle imprese come ultimo miglio nel percorso verso la trasformazione digitale, mettendo a disposizione del territorio un patrimonio di conoscenze frutto di oltre quarant'anni di investimenti nell'innovazione. Anche sulla spinta della crisi pandemica, che ha agito da acceleratore del cambiamento, le imprese e le attività professionali di qualsiasi dimensione e settore hanno compreso l'urgenza di abbracciare la digitalizzazione. La Camera di commercio dell'Umbria ha raccolto questa esigenza affiancando e sostenendo le imprese con strumenti indispensabili per salvaguardare il business ed accrescere l'efficienza. In questo scenario, ID InfoCamere può rappresentare il passepartout con cui entrare a pieno titolo nell'economia digitale aumentando la propria competitività".

Attraverso il portale https://id.infocamere.it è possibile richiedere, gestire e rinnovare la propria firma con identità digitale: uno strumento definito ormai indispensabile per sottoscrivere contratti, ordini d'acquisto, verbali di consigli d'amministrazione e bilanci societari, polizze assicurative e domande di finanziamento, richieste di voucher e agevolazioni, comunicazioni e adempimenti verso le pa e altro ancora. (ANSA).