Controlli straordinari polizia in centro e periferia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Controlli straordinari del territorio, nella zona del centro storico, dell'immediata periferia e nei dintorni del capoluogo umbro, sono stati svolti per iniziativa della Questura di Perugia. Impegnati la squadra volante e il Reparto prevenzione crimine, con in collaborazione con il personale della polizia locale e con l'ausilio delle unità cinofile della guardia di finanza.

La polizia ha così localizzato nella zona via Settevalli, un ucraino che nel proprio appartamento deteneva tre dosi di eroina confezionate e quattro flaconi di metadone pronti per lo spaccio. E' stato quindi denunciato a piede libero. (ANSA).