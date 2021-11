All'Università di Perugia l'AlphaTauri di Pierre Gasly

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - A lezione di Formula 1 con Red Bull e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, che da anni collabora con il mondo delle competizioni automobilistiche e motociclistiche: venerdì 26 novembre, dalle 9, il team sarà a Perugia con la Scuderia AlphaTauri di Faenza e l'auto del pilota Pierre Gasly, attualmente impegnato nel campionato mondiale di Formula 1.

L'evento, aperto in presenza a studentesse e studenti dell'Ateneo su prenotazione attraverso la piattaforma Unistudium e in streaming sul canale Youtube ufficiale dello Studium, vedrà la partecipazione del rettore, Maurizio Oliviero, e del direttore del Dipartimento di Ingegneria, Ermanno Cardelli.

Al centro della mattinata dedicata al mondo della F1, alle ore 10 nell'Aula A dell'edificio del biennio del Polo di Ingegneria, l'intervento dell'ingegner Johann Richter, simulation & software group leader dell'AlphaTauri il quale illustrerà la nuova realtà dell'automotive, l'alimentazione ibrida dei motori, inclusi quelli da competizione, con una presentazione dal titolo "F1 Hybrid power unit".

La giornata sarà animata, inoltre, dal personale Red Bull Italia, che accoglierà gli studenti dell'Ateneo all'ingresso del Polo di ingegneria, per mostrare come si esegue un pit stop e consentire la prova dei simulatori Red Bull di Formula 1.

