Rettore Università Stranieri, è indagine anni passati

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - "Non si tratta di una indagine nuova ma relativa a vicende degli anni passati": il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, interviene sull'inchiesta relativa ad alcuni concorsi a Palazzo Gallenga. In una nota "chiede agli operatori della comunicazione di compiere la doverosa distinzione tra l'Università per Stranieri di Perugia, Istituzione prestigiosa e preziosa per il territorio, da tutelare, e le singole persone coinvolte nelle indagini, le quali avranno modo nelle sedi opportune di chiarire la propria posizione". (ANSA).