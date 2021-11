Prima visita a Terni per il vescovo eletto Soddu

(ANSA) - TERNI, 17 NOV - Prima visita a Terni per il vescovo eletto di Terni, Narni e Amelia, Francesco Soddu.

Ieri il presule ha trascorso un'intera giornata in città per conoscere la sua nuova diocesi, incontrare il vescovo Giuseppe Piemontese, i collaboratori della Curia, alcuni sacerdoti, le associazioni laicali.

La visita è cominciata dalla basilica di San Valentino, con la preghiera davanti all'urna del patrono della città.

"La trepidazione per questa chiamata di papa Francesco a servire la chiesa come vescovo di questa diocesi è tanta" ha detto monsignor Soddu, secondo quanto riferisce la diocesi, incontrando poi il collegio dei consultori e dipendenti e collaboratori degli uffici di Curia. "Però - ha continuato - la fiducia che ripongo in Dio e in voi è immensa. Mi sento sereno, le cose da fare sono enormi, ma la scuola in Caritas italiana mi è maestra come metodologia. Questa esperienza mi ha aperto quella prospettiva di donazione al Signore nella chiesa che non avevo incarnato del tutto. Sono nelle mani di Dio con la trepidazione e fiducia che passa anche attraverso le vostre mani".

Il vescovo si è successivamente recato dalle suore clarisse del monastero della Santissima Annunziata di Colleluna e alla mensa San Valentino della Caritas diocesana- associazione San Martino, per il pranzo. Nel pomeriggio l'incontro con le associazioni laicali e infine il saluto in cattedrale al parroco emerito don Carlo Romani e al parroco don Alessandro Rossini.

