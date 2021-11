Maltratta il compagno e viene denunciata dai carabinieri

(ANSA) - TERNI, 17 NOV - E' accusata di avere percosso il proprio compagno, di 55 anni, durante una "furiosa" lite all'interno della propria abitazione, una trentacinquenne venezuelana, domiciliata a Terni e già nota alle forze dell'ordine, denunciata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

Quando i militari sono intervenuti sul posto per la lite - viene riferito in una nota dell'Arma -, la donna li ha spintonati, cercando di colpirli con calci e pugni. Per questo è stata accusata anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Per riportare la trentacinquenne alla calma è stato necessario richiedere l'intervento dei sanitari del 118 e della guardia medica. (ANSA).