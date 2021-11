Leggero miglioramento per dati contagio Covid nelle scuole

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Leggero miglioramento per i dati del contagio Covid nelle scuole dell'Umbria. In base ai dati della Regione gli alunni positivi al 16 novembre sono 43 contro i 48 di quattro giorni prima.

Le classi in isolamento scendono a 22, nove in meno, e i contatti stretti in quarantena a 531, meno 178.

I cluster rilevati sono 14, due in meno, e 13 i postivi tra il personale, dato stabile. (ANSA).