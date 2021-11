Fisico, Umbria verso massimo quinto picco epidemia Covid

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Se non ci saranno "fatti nuovi", l'epidemia di Covid-19 in Umbria "si sta avviando verso il raggiungimento del massimo del quinto picco", caratterizzato da un "ancora basso numero di contagiati, molto minore della seconda e terza ondata che sono state molto violente, e da un relativamente basso numero di ospedalizzati". A dirlo è Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia che sta seguendo l'evoluzione della pandemia attraverso i modelli matematici. "In questa dinamica siamo messi meglio della media italiana e precediamo la curva epidemica nazionale di circa due, tre settimane" aggiunge.

"È importante osservare - afferma Gammaitoni - che oltre il novanta per cento dei contagiati è caratterizzato da persone che non hanno completato il ciclo vaccinale. Rilevante anche il contributo dei giovani e giovanissimi che hanno abitudini sociali che li portano ad incontrare un numero medio di persone più alto degli adulti".

Il fisico ha quindi sottolineato che "per trascorrere almeno in Umbria un Natale in serenità è importante vaccinare con ciclo completo (due o tre dosi a seconda dell'età e condizione) il maggior numero di persone e mantenere un atteggiamento prudente in luoghi chiusi e affollati". (ANSA).