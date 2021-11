Tesei, Arvedi grande opportunità per Terni e Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - "L'evento di Arvedi è una grande opportunità per Terni e per tutta l'Umbria": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa sulla cessione dell'Ast. "Sto seguendo la situazione in prima persona con grandissima attenzione e sono convinta che per l'acciaieria ci saranno interventi rilevanti e ben articolati ma questo non è il momento del piano industriale" ha aggiunto.

Tesei ha evidenziato "il particolare momento procedurale che Ast sta vivendo". Ha poi ricordato l'incontro "prima bilaterale e poi allargato con il cavalier Arvedi e la sua squadra". "In questo momento, in attesa del giudizio dell'Antitrust - ha proseguito - atteso a qualche mese, non posso e non voglio dire molto per rispetto delle procedure, come richiestomi dalle parti e dal rispetto delle regole".

Per la presidente gli investimenti "riguarderanno anche la partita ambientale nonché la città di Terni". "Quando potremo parlare apertamente di piano industriale - ha sottolineato - non mancherò di dire la mia e di informarvi. Per me resta cruciale lo sviluppo dell'azienda, il suo ruolo nello scacchiere dell'acciaio italiano ed europeo, l'occupazione, i centri decisionali e gli investimenti ambientali. La cura dell'ambiente Arvedi-Ast sarà un pezzo di quel posizionamento di Umbria sostenibile che è nel nostro Defr che stiamo costruendo pezzo per pezzo. Consegno quindi a voi una richiesta di buon senso - ha concluso Tesei -, di rispetto delle procedure, comprensione del momento e di fare in modo che l'Umbria si dimostri terra vigile ma attrattiva per l'impresa nella quale si sta trasformando non senza fatiche, considerando il punto al quale eravamo arrivati". (ANSA).