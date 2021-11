Rinviata in Commissione mozione minoranza su futuro Ast

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - L'Assemblea legislativa ha deciso a maggioranza (con dieci voti di Lega, Tesei presidente e FI e sette no Pd, Patto civico e M5S) il rinvio in Commissione, su proposta del capogruppo leghista Stefano Pastorelli della mozione dei consiglieri di minoranza sugli "impegni della Regione Umbria per il futuro di Ast e lo sviluppo sostenibile dell'Umbria".

L'atto di indirizzo firmato da Fabio Paparelli, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Donatella Porzi e Tommaso Bori (Pd), Andrea Fora (Patto Civico), Thomas De Luca (M5s) e Vincenzo Bianconi (Misto) impegnava la Giunta regionale "a svolgere un ruolo attivo in raccordo con il Mise, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Istituzioni europee affinché la situazione di Ast possa evolversi nella maniera auspicata e portare ad un piano industriale all'altezza delle aspettative della comunità ternana, umbra, e dell'intero Paese".

Inoltre, come chiesto dalla conferenza su Ast dello scorso 8 ottobre a Terni, invitava "la presidente della Giunta a richiedere la immediata convocazione delle parti sociali e delle istituzioni locali alla presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare un monitoraggio continuo della fase di transizione e a svolgere un ruolo attivo nella fase di elaborazione del piano industriale; a richiedere ai presidenti delle Regioni Lazio, Marche e Toscana la convocazione di una Conferenza interregionale sulle infrastrutture dell'Italia mediana al fine di rilanciare lo sviluppo dell'Umbria e di questa parte dell'Italia cogliendo tutte le opportunità che il prossimo settennato di fondi europei e le risorse del Pnrr offrono come opportunità unica e irripetibile". (ANSA).