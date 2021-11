Meloni, orgoglio ed emozione per essere capogruppo Pd

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - "E' con grande orgoglio e sincera emozione che mi accingo ad assumere l'incarico di capogruppo del Partito democratico all'Assemblea legislativa dell'Umbria.

Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia che mi è stata accordata, che, per la prima volta, porta una donna ed una rappresentante del Trasimeno ad assumere in Regione questo ruolo": lo sottolinea la consigliera regionale Simona Meloni.

"Cercherò di onorare questo impegno - aggiunge - con la stessa dedizione e rigore di chi mi ha preceduto. Si tratta di un attestato di stima che vivo con grande responsabilità e che accolgo con determinazione e gratitudine".

"Abbiamo di fronte sfide importanti - afferma Meloni in una nota diffusa da Palazzo Cesaroni -, e il Partito democratico continuerà a fare un'opposizione corretta e propositiva, dentro le istituzioni regionali così come tra la gente, nell'esclusivo interesse generale, cercando di essere, come scriveva Pietro Calamandrei, la forza propulsiva e rinnovatrice, lo stimolo che dà senso di responsabilità e dignità politica anche alla maggioranza che governa. Oggi più che mai c'è bisogno di continuare a rafforzare la grande casa dei Democratici, dopo anni di conflitto, di lacerazioni e di divisioni. Parimenti, va aperta una stagione di riconciliazione e dialogo tra tutte le forze di centro sinistra, marcando, a tutti i livelli, le dovute differenze con una destra sempre più inadeguata e rivendicando i nostri temi e i nostri valori. Da capogruppo - conclude Meloni - cercherò di farlo in materia costruttiva, mai faziosa o strumentale ma sempre all'insegna di una collaborazione fattiva e responsabile". (ANSA).