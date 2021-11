In Umbria 170 mln investimenti a detrazione con Superbonus 110%

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - In Umbria sono circa 170 milioni gli investimenti ammessi a detrazione per i lavori di ristrutturazione stimati dall'Enea (ministero della Transizione ecologica) al 31 ottobre 2021 riferiti al Super Ecobonus 110%.

Lo riferisce la Camera di commercio.

Le pratiche asseverate sono 1.015 delle quali: 171 per i condomini, 504 per edifici unifamiliari, 340 relative alle unità funzionalmente indipendenti.

L'investimento medio per il condominio è di 501.000 euro, per l'edificio indipendente di 102.000 e per le abitazioni indipendenti di 96.000.

Dal report di novembre della Borsa Immobiliare della Camera di commercio dell'Umbria, curato da Mauro Cavadenti Gasperetti, componente del comitato di vigilanza, emerge che "una nuova voglia di casa spinge il settore immobiliare umbro, con dinamiche sostenute da diversi fattori: agevolazioni fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica, mutui a tassi vantaggiosi, prezzi degli immobili pressoché invariati, incentivi per i giovani".

La conferma della buona ripresa del mercato immobiliare arriva anche dalla Banca D'Italia che nel rapporto semestrale sulle "Economie regionali" dedicato all'Umbria, pubblicato proprio in questo novembre.

Nel 2020, anno pandemico, il valore del settore residenziale nella regione è di 931 milioni con 7.348 compravendite, con un prezzo medio al metro quadrato di 1.206 euro per i capoluoghi di provincia.

"Il settore immobiliare spinge l'attività economica umbra - conclude Mauro Cavadenti Gasperetti - e i segnali di ottimismo si vanno facendo sempre più nitidi, facendo ben sperare in un imminente ritorno alla normalità". (ANSA).